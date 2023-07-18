〈錼創展望〉穿戴裝置客戶啟動拉貨 看好MicroLED車用商機

錼創科技 - KY 創 (6854-TW) 今 (18) 日召開業績發表會，董事長李允立表示，韓系客戶超大尺寸電視將在下半年亮相，加上穿戴裝置也在年底出貨，可望帶動錼創晶片出貨增溫，並看好未來車用潛在商機。

李允立表示，現在反而是產能不夠，有車廠在詢問產能，但擴產將會讓損平時間點再延後，因此才轉換策略與其他台廠合作，錼創以 IC 設計角色，委外交由富采等製造商生產。

李允立提到，由於錼創具備技術能力，因此合作主要提供統包解決方案 (Turnkey Solution)，協助合作夥伴設計出相同產線，並包含所有生產參數的設定。

除了穿戴、超大尺寸電視以外，李允立認為，未來車用面板、AR 應用也是潛力市場，他指出，隨著電動車成為汽車市場主流，過去引擎重要性不如以往，更聚焦在車內電子設備體驗，而 MicroLED 高透明度、亮度、高對比、壽命長的優勢能成為新的重要技術。

李允立提到，明年 CES 將與車廠做顯示器產品實際應用展示，目前以模組化樣品方式出貨，未來則會以客製化方式提供，搭配車廠、車款來規劃，預計車載可能要 2-3 年的時間發酵。

至於 AR 應用，李允立表示，AR 開發上除了外觀還有很多技術困難需要克服，預計比穿戴、電視還晚發酵，現階段產品功能、製造仍都需要時間發展。