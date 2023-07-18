〈陸港盤後〉 市場傳出美國對中投資管制消息 A股三大指數小跌

中國 A 股市場三大指數週二（18 日）收盤小跌，滬指跌 0.37%，再次失守 3,200 點關卡，知情人士透露，拜登政府計劃把對中投資管制的範圍，限縮到只針對先進技術的新投資，且受華府官僚作業影響，預料政策到明年才可能上路。

滬指週二收盤跌 0.37% 報 3,197.82 點，深成指跌 0.34% 報 10,972.96 點，創業板指跌 0.31% 報 2,200.62 點；兩市成交額合計人民幣 7,771 億元，「北向資金」淨流出 87.65 億元。

家居、汽車類股拉升，零售、農業、化工、有色、地產等族群上揚，媒體、電力、旅遊、保險、醫藥、釀酒等類股則同步下跌。

香港恒生指數週二收盤大跌 2.05% 報 19,015.72 點，恒生科技指數重挫 2.35% 報 4,129.29 點。

據《彭博》報導，消息人士表示，白宮官員準備在 8 月底前擬定一個方案，以檢查（甚至禁止）美國對中國半導體、量子運算、人工智慧 (AI) 等領域的投資。

不過，熟悉內情人士說，相較於華府原先的規劃，現在拜登政府似乎把打擊範圍縮小至新投資，而且放過生技和能源產業。

美國財長葉倫週一表示，新管制措施的目標明確，只限特定範圍。對一些有意開拓中國市場的企業、或擔心經濟成長的投資人來說，這個消息可讓他們鬆了一口氣。

中國外交部發言人毛寧週一對此表示，中方一貫反對美方將經貿科技問題政治化、武器化，北京認為，對正常技術合作和經貿往來人為設置障礙，違反市場經濟原則，擾亂全球供應鏈穩定。

此外，投資人依然擔憂中國經濟形勢。中國第 2 季國內生產毛額（GDP）僅擴張 6.3%，遠不如市場預期。據《路透》報導，最新 GDP 數據出爐後，引發華爾街機構下修對中國的全年成長預測，摩根士丹利與摩根大通均把成長率下調至 5%，原本分別為 5.7% 與 5.5%。

德意志銀行也把全年預測下修至 5.3%，原本為 6%，理由是國內消費疲弱，且房地產產業景氣惡化。