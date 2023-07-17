盤後速報 - 凡甲(3526)下週(7月24日)除息9.4元，預估參考價158.6元

凡甲(3526-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.4元。

以今日(7月17日)收盤價168.00元計算，預估參考價為158.6元，息值合計為9.4元，股息殖利率5.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

凡甲(3526-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子連接器、連接線及其零組件之研發、生產、銷售及前述有關產品。之進出口貿易業務，若按終端應用主要可區分為伺服器、汽車、筆記。型電腦、工業電腦、網通設備、醫療設備等連接器及高速連接線。近5日股價上漲1.2%，櫃買指數上漲1.15%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/24 168.00 9.4 5.6% 0.0
2022/07/25 154.0 11.076 7.19% 0.0
2021/08/10 195.0 9.134 4.68% 0.0
2020/07/21 94.7 5.3479 5.65% 0.0
2019/07/22 64.9 5.2 8.01% 0.0

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