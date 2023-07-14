盤後速報 - 高技(5439)下週(7月21日)除息3.3元，預估參考價107.2元

高技(5439-TW)下週(7月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.3元。

以今日(7月14日)收盤價110.50元計算，預估參考價為107.2元，息值合計為3.3元，股息殖利率2.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

高技(5439-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子產品之製造及買賣(印刷電路板、個人電腦、電腦週邊設備)。前項有關產品之進出口貿易。代理前項有關國內外廠商產品投標報價及經銷業務。近5日股價上漲17.13%，櫃買指數下跌1.76%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/21 110.50 3.3 2.99% 0.0
2022/07/19 43.15 3.6 8.34% 0.0
2021/08/11 70.5 2.5 3.55% 0.0
2020/07/16 49.15 2.3 4.68% 0.0
2019/07/23 48.15 2.8 5.82% 0.0

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