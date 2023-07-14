盤後速報 - 高技(5439)下週(7月21日)除息3.3元，預估參考價107.2元

高技(5439-TW)下週(7月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.3元。
以今日(7月14日)收盤價110.50元計算，預估參考價為107.2元，息值合計為3.3元，股息殖利率2.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
高技(5439-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子產品之製造及買賣(印刷電路板、個人電腦、電腦週邊設備)。前項有關產品之進出口貿易。代理前項有關國內外廠商產品投標報價及經銷業務。近5日股價上漲17.13%，櫃買指數下跌1.76%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/21
|110.50
|3.3
|2.99%
|0.0
|2022/07/19
|43.15
|3.6
|8.34%
|0.0
|2021/08/11
|70.5
|2.5
|3.55%
|0.0
|2020/07/16
|49.15
|2.3
|4.68%
|0.0
|2019/07/23
|48.15
|2.8
|5.82%
|0.0
最新相關新聞