權證小哥當沖Q&A直播！重量級散戶操作秘訣任你問

今天（7/14）台股開高後，一路緩步走高，終場收漲 222 點。連 4 天上漲可見行情火熱。而盤面最夯話題，就是眾所皆知的 AI 產業。

資金不足以操作高價股怎麼辦？

放眼望向盤面強勢股，幾乎是 AI 族群一個人的武林，但大部分相關個股，股價動輒就超過 200 元！對一般投資人來說，想跟上這波 AI 大行情，價格並不親民、門檻也略高。這也是為什麼最近當沖成交量前幾名，大部分都由 AI 概念股包辦的原因。

當沖很大的魅力就在於，你只要按著買賣沖銷後差價辦理交割即可。對於資金不足以操作高價股的投資人來說，「當沖」正是解決方案。

學費確實要繳，但你要繳對地方。

資訊爆炸的時代，只要在 Google 搜尋就能看見滿滿的當沖教學文章，但真的有人因此致富嗎？代誌永遠都不是憨人想的那麼簡單！與其橫衝直撞、把血汗錢丟進股海當學費，不如重新檢視自己的交易模式。學費確實要繳，但你要繳對地方。方向對了，努力才有意義！

獲利為王！該如何掌握當沖的秘訣？

【7/20(四) 下午 3 點整 - 開放當沖 QA 問答！把握與小哥互動機會】權證小哥線上直播和你聊當沖！直播期間開放線上留言 Q&A 互動，不論是你想知道當沖技巧、熱門股操作、投資難題，歡迎把握這場直播活動。闖蕩股市別單打獨鬥，趕緊跟著重量級散戶、實戰交易出身的權證小哥偷偷學幾招秘訣。

直播活動僅收費 88 元，搭配永豐金證券「月月友任務」旅遊金活動，學當沖順便解任務！簡直一魚兩吃、一舉兩得。7/20(四) 下午 3 點，空出 20 分鐘，用 88 元買一個機會，翻轉你的當沖人生。更加碼破解旅遊金抽獎活動，機會就在眼前，等你伸手抓住！

馬上手刀報名直播活動：https://dmp.sinotrade.com.tw/t/YSa (當日直播開放與權證小哥即時問答!!)

88 元看直播加碼解任務，最大獎 36 萬 8000 元，等你來抽獎！

除權息推薦延伸閱讀：

1. 除權息是什麼？附上近月除息且填息的優質公司！

2. 股票殖利率是你賺錢的關鍵！附：歷史殖利率排行榜前 15 名

3. 現金股利是什麼？如何找到高殖利率績優生？

4. 股票當沖是什麼？10 個當沖 9 個輸：當沖獲利者不想讓你知道 3 件事