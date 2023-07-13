鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估下修至9.54元，預估目標價為491元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對精測(6510-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.77元下修至9.54元，其中最高估值22.78元，最低估值5.39元，預估目標價為491元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|22.78
|29.3
|25
|最低值
|5.39
|11.32
|25
|平均值
|11.91
|23.39
|25
|中位數
|9.54
|25.77
|25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4,760,000
|4,808,000
|4,824,490
|最低值
|3,088,000
|3,851,000
|4,824,490
|平均值
|3,890,500
|4,426,320
|4,824,490
|中位數
|3,781,500
|4,483,000
|4,824,490
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|23.5
|27.2
|28.48
|19.07
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|4,388,507
|4,240,874
|4,207,935
|3,386,538
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。