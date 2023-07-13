光隆精密-KY估全年營收雙位數成長 不排除併購東歐廠

光隆精密 - KY(4581-TW) 最新指出，下半年歐美客戶量產需求強勁，且中國商用車出貨近期也有顯著的提升，預估全年營收有望達原定雙位數成長目標，而長期來看，未來 3-5 年歐洲將會是重點發展市場，不排除後續透過併購東歐加工廠，直接深耕歐洲。

光隆精密 6 月合併營收 9500 萬元，月減 6.25%，年增 2.35%，累計上半年合併營收 5.96 億元，年增 22.37%，光隆指出，第二季較第一季季減 2.96%，主要是因歐美客戶有節日和高溫假實施輪休，使工作天數減少。

展望下半年，光隆董事長呂皇甫說明，歐美客戶量產單需求強勁，且中國商用車出貨近期也有較顯著的提升，尤其在環保政策推動下，有利天然氣重卡商用車銷量，預估下半年營收持續穩定成長，全年營收續看雙位數增長。

另一方面，光隆指出，今年已在美國購置土地和倉庫，用來規劃做小批量組裝與生產，可因應客戶營銷計畫變動。

呂皇甫看好歐洲商用車當地市場發展性，認為公司雖有成本優勢，但歐洲主要是靠內陸運輸，若從中國海運過去則無時效優勢，對歐洲商用車客戶仍較不具吸引力，因此，未來 3-5 年歐洲將是公司重點發展市場，且不排除透過併購東歐加工廠，直接深入歐洲版圖。

光隆精密第一季每股純益 (EPS)1.4 元，法人估計，由於第二季產品組合和匯率等因素仍維持不錯的條件，第二季毛利率與第一季相當，加上人民幣貶值挹注，上半年 EPS 有望上看 3 元，全年毛利率可望維持 30% 以上。