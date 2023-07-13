「周杰倫概念股」赴港上市 巨星傳奇股價飆漲45%

招股一波三折，「周杰倫概念股」巨星傳奇 (06683-HK) 週四（13 日）終於登陸港股，盤中股價一度暴漲逾 45%。

據《財聯社》報導，巨星傳奇上市首日早盤一度飆漲逾 45%，午盤漲幅收斂至 28%，市值約 43.52 億港元。巨星傳奇融資發行價為每股 4.25 港元，實際所得資金為 2.45 億港元。

巨星傳奇高層集結了周杰倫商業與生活中的重要夥伴，包括周杰倫母親葉惠美、發掘周杰倫音樂天賦的楊峻榮、周杰倫好友方文山。

2021 年，巨星傳奇已經與周杰倫經紀公司杰威爾音樂簽訂 10 年「周同學」IP 授權協議。此外，巨星傳奇還擁有周杰倫其他演藝項目（包括綜藝、演出、頒獎典禮），甚至周杰倫與好萊塢電影拍攝的非獨家優先投資權。

除音樂知識產權仍屬於周杰倫本人和杰威爾音樂，其餘大部分周杰倫的商業活動，巨星傳奇均可不同程度參與。

值得一提的是，去年突然走紅的劉畊宏夫婦，也是巨星傳奇旗下合作明星。巨星傳奇負責劉畊宏夫婦多個賬號的直播帶貨營運，以及二次元 IP 形象「劉教練」、「Vivi」推廣。

巨星傳奇已經為劉畊宏妻子王婉霏（Vivi）搭建獨立帶貨直播間，持續提升明星 IP 的商業價值。不過，從效果來看，其新直播間銷售額仍然有限，劉畊宏夫婦仍然在依靠健身內容擴大影響力。

2019 年至 2022 年，巨星傳奇的營收分別為人民幣 0.87 億、4.57 億、3.65 億及 3.44 億元，同期經調整淨利潤分別為 0.23 億、0.8 億、0.7 億及 0.77 億元。其中，魔酮系列減肥產品、護膚品等零售產品佔歷年營收的比率分別為 93.3%、79.9%、82.5% 及 69.8%。