中國上半年進出口規模衝上人民幣20.1兆 創歷史同期新高

最新數據顯示，中國上半年進出口的規模衝上人民幣（下同）20.1 兆元，創歷史同期新高。

據《中國證券報》報導，中國海關統計週四（13 日）公布的數據顯示，上半年貨物貿易進出口總值為 20.1 兆元，較去年同期增長 2.1%。其中出口為 11.46 兆元，成長 3.7%，進口為 8.64 兆元，降 0.1%。

中國海關總署發言人呂大良說，上半年中國進出口保持增長，規模創下 20.1 兆元新高點，這在歷史同期上是第一次，是里程碑式新突破。

呂大良表示，這一突破是在外部環境複雜嚴峻、全球貿易投資放緩背景下取得，也是在防疫物資和「宅經濟」產品等前期「一次性拉動因素」消退情況下取得，實屬不易。

從增量上看，上半年中國外貿進出口總值較一年前增加 4,000 多億元，相當於中國去年一整年 300 多萬輛汽車出口總值。

「今年上半年，面對複雜嚴峻的外部環境，我國堅持穩中求進工作總基調，高品質發展穩步推進，經濟運行整體回升向好，外貿進出口穩中提質、符合預期。」呂大良說。

「關於下半年外貿，我們感到既有壓力，也有信心。」呂大良坦言，目前主要發達經濟體通膨仍處於高點，地緣政治衝突持續，短期外需回暖動力不足，中國外貿確實有壓力、有起伏、有挑戰。