北韓宣布 再度成功試射洲際彈道飛彈「火星-18」

北韓週四（13 日）證實週三成功試射一枚使用固體燃料的洲際彈道飛彈「火星 - 18」，這是北韓在 4 月 13 日首度試射「火星 - 18」後第二度試射，北韓並稱該武器是其核武打擊力量的核心，也是對美國等敵國的警告。

北韓官媒《勞動新聞》在週四上午公布的照片顯示，北韓領導人金正恩在平壤東部一處私人宅邸指導飛彈試射，地點與他在 4 月指導「火星 - 18」首度試射相同。

據《朝中社》報導，這枚飛彈飛行約 1,000 公里，高度超過 6,600 公里，飛行時間為 74 分鐘，為北韓史上飛彈試射最長飛行時間。日本防衛省指出，「火星 - 18」的射程可能可以超過 1 萬 5,000 公里，涵蓋美國全境。

北韓官媒再度警告，該地區正處於「核武戰爭邊緣」，並聲稱這次試射應該能「嚇阻敵對勢力的危險軍事行動」。北韓此次試射飛彈前，已連續兩天發表談話，譴責美軍偵察機多次侵犯專屬經濟區領空。

南韓媒體指出，在北韓「戰勝節」即將到來之際，即韓戰《停戰協定》簽署 70 週年紀念日（7 月 27 日），北韓可能有意藉此發出警告信號。

北韓試射飛彈後，正在立陶宛參加北約（NATO）峰會的南韓總統尹錫悅，在當地時間週三上午緊急召開國家安全保障會議常委會會議。同樣出席北約峰會的日本首相岸田文雄，要求「及時向民眾提供準確情報」，並指示召開國家安全保障會議四大臣（首相、官房長官、外相、防衛相）會議。