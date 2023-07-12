盤後速報 - 加高(8182)下週(7月19日)除息1元，預估參考價29.7元

加高(8182-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月12日)收盤價30.70元計算，預估參考價為29.7元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
加高(8182-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為1. 產銷石英振盪器、石英發振器、石英濾波器、陶瓷共振器等。2. 從事一般進出口業務(許可業務除外)。3.CC01080電子零組件製造。近5日股價上漲0.16%，櫃買指數下跌1.87%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/19
|30.70
|1.0
|3.26%
|0.0
|2022/07/19
|38.65
|3.0
|7.76%
|0.0
|2021/07/08
|52.2
|1.5
|2.87%
|0.0
|2020/07/09
|30.4
|1.0
|3.29%
|0.0
|2019/08/21
|21.65
|1.1
|5.08%
|0.0
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