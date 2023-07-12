港人北上消費火爆！6月入境深圳超過408萬人次

深港兩地 2 月 6 日陸路口岸全面恢復通關後，北上旅遊消費港人絡繹不絕，香港入境事務處的數據顯示，6 月北上港人總數超過 408 萬人次，6 月 30 日當日入境深圳的港人更突破 20 萬人次。

據《香港商報》報導，近日在深圳幾個商圈，即便不是週末，商場內也隨處可見港人身影，地鐵站附近的商圈，尤其受港人歡迎，許多港人更是全家出動。

陳先生趁暑假經常帶太太和女兒到深圳。他表示，最近他們每週至少有兩次到深圳飲早茶、逛商場，晚飯後返港。他說：「通關之後到深圳好多次了，我們會沿着地鐵沿線遊玩，但一直都還沒把深圳玩透。」

劉太太與丈夫平均一至兩週就會到深圳超市採購生活用品和食物，通常早上 10 時到深圳，吃完晚飯再回香港。她說：「深圳好玩好吃的很多，物價也很便宜。」

一河之隔的地利，為港人在深消遣提供了便利。傍晚時分，在福田口岸附近，盧先生表示，每週都會特地到深圳針灸理療，當日治療結束後返港。他說：「深圳的針灸理療很不錯，是朋友介紹過來的。除了針灸，我每次來還會嘗試一些在香港少見的新奇食物。」

戴德梁行近日發布的數據顯示，今年前四個月，深圳市域級、區域級購物中心日均客流量分別較去年同期大增 68.0%、46.8%。戴德梁行研究院副院長張曉端認為，此現象與通關後港人赴深遊玩密不可分。

另香港入境事務處發布的公開數據，以羅湖、落馬洲支線、香園圍、落馬洲、文錦渡、深圳灣六大出入境管制站數據為統計口徑，今年 6 月日均北上港人約 14 萬人次，週五和週六人數明顯增加，比其他時間的平均人數激增 22.6%。

羅湖口岸是連接香港和中國歷史最悠久的「第一口岸」，該口岸設計通關能力為旅客每日 40 萬人次，共 173 條出入境查驗通道。數據顯示，羅湖依舊是港人赴深首選口岸，今年 6 月，近 150 萬香港居民經羅湖口岸北上，其中單日最高人次達 7.95 萬。