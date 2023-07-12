中國6月人民幣貸款增加 專家：經濟復甦腳步放緩 需求仍不強

最新數據顯示，中國 6 月人民幣貸款增加，並帶動社融增量大幅上升，經濟學家表示，近期多項經濟數據顯示，中國經濟復甦腳步放緩，需求仍不強。

據《每日經濟新聞》報導， 中國央行在週二（11 日）發布的數據顯示，上半年金融機構新增人民幣貸款 15.73 兆元，較一年前增加 2.02 兆元，其中 6 月人民幣貸款增加 3.05 兆元，增加 2,296 億元。

6 月新增人民幣貸款增加，也帶動社融增量大幅上升。6 月社融增量為 4.22 兆元，5 月為 1.36 兆元。上半年社融增量為 21.55 兆元，較去年同期增加 4,754 億元。

值得注意的是，M2 增速已連續第四個月下滑。6 月 M2 較一年前增長 11.3%，增速較上月末低 0.3 個百分點。此外，M1 增長 3.1%，增速較上月末低 1.6 個百分點。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，從金融數據可看出，在季節性效應和政策加持下，6 月新增信貸明顯回升，信貸結構改善。但近期多項經濟數據顯示，目前經濟復甦腳步放緩，終端需求仍不強，物價延續低位運行，需要政府進一步提出振興經濟措施。

溫彬認為，央行在 6 月中旬央行調低利率後，6 月下旬國常會與近期國務院召開的經濟形勢專家座談會，均提出要實施一批針對性、組合性、協同性強的政策。

央行和國家金融監督管理總局週一又決定延長「房地產金融 16 條」政策適用期限，引導金融機構繼續對建商存量融資展期，增強「保交樓」金融支持力道，均體現「穩經濟」政策正逐步發力。

溫彬認為：「政策加力將驅動下半年信用穩定擴張，並進一步提振市場主體信心、激發內生投資和消費需求，鞏固經濟穩步回升的基礎。」

招聯金融首席研究員董希淼則指出，「總體而言，6 月份社會融資和信貸投放在 5 月份觸底之後，呈現季節性回升的態勢，部分數據好於預期。」

董希淼認為，下一步，應正視宏觀經濟運行中存在的不足和問題，政府應全面提出支持經濟持續回升的一攬子措施，全力鞏固宏觀經濟回升動能，並且政府應保持政策的穩定性和連續性，增強政策的精準性和有效性。