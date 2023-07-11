穿Prada的女足！Prada牽手中國女足 奢侈品牌行銷模式變了

中國國家女子足球隊與 Prada 在週一（10 日）共同宣布，Prada 成為中國國家女子足球隊官方合作夥伴，未來 Prada 將為女足成員與代表團提供正式場合和旅途著裝，對此網友說，Prada 終於選對了合作對象。

據《界面新聞》報導，Prada 公關團隊在週一說：「未來雙方將共同為發展女性體育運動，推動中國女足事業的蓬勃發展而不懈努力。」

這並非 Prada 首次和中國運動員合作。除了流量明星，運動員也是 Prada 近年重要合作對象。在 2022 年北京冬奧會前夕，Prada 曾為鞏立姣、李芷萱、熊敦瀚提供定製服飾，並為其製作創意宣傳影片。

此外，Prada 曾在 2022 年宣布乒乓球運動員馬龍為品牌大使。到了 2023 年，楊舒予也得到同樣頭銜。在足球、籃球等男性統治的領域，女子運動員或團隊得到大牌贊助，並不是件容易的事。

此前 Prada 因代言人頻頻「塌房」登上微博熱搜。蔡徐坤風波發生後，大批網友紛紛在 Prada 官方微博下留言，甚至有人調侃 Prada 為「塌房指路明燈」、「Prada 的眼淚啪嗒啪嗒掉」。

有網友說，在經歷柯震東、吳亦凡、李易峰、鄭爽、蔡徐坤多位明星代言人「塌房」後，Prada 終於選擇了正確合作對象。