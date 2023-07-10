盤後速報 - 詮欣(6205)下週(7月17日)除息3元，預估參考價66.0元

詮欣(6205-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(7月10日)收盤價69.00元計算，預估參考價為66.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率4.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
詮欣(6205-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子零件(連接器、電子線)等製造加工買賣業務。一般進出口貿易業務(期貨除外)。有關前項業務之代理經銷報價及投標業務。近5日股價下跌2.79%，台灣加權指數下跌1.49%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/17
|69.00
|2.99955
|4.35%
|0.0
|2022/07/15
|63.1
|1.9985
|3.17%
|0.0
|2021/08/26
|31.55
|1.4997
|4.75%
|0.0
|2020/07/08
|40.4
|1.2106
|3.0%
|0.0
|2019/07/08
|27.85
|1.5
|5.39%
|0.0
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