盤後速報 - 詮欣(6205)下週(7月17日)除息3元，預估參考價66.0元

詮欣(6205-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(7月10日)收盤價69.00元計算，預估參考價為66.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率4.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

詮欣(6205-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子零件(連接器、電子線)等製造加工買賣業務。一般進出口貿易業務(期貨除外)。有關前項業務之代理經銷報價及投標業務。近5日股價下跌2.79%，台灣加權指數下跌1.49%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/17 69.00 2.99955 4.35% 0.0
2022/07/15 63.1 1.9985 3.17% 0.0
2021/08/26 31.55 1.4997 4.75% 0.0
2020/07/08 40.4 1.2106 3.0% 0.0
2019/07/08 27.85 1.5 5.39% 0.0

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