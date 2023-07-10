中國私募條例磨礪十年終提出 有哪些影響？

中國政府磨礪十年，終於在週日（9 日）正式公布《私募投資基金監督管理條例》，私募行業迎來首部行政法規，監管部門說，目前不存在明顯的存量機構與商品整改過渡問題，政府在接下來的細則中才會提出具體與量化要求。

國務院總理李強在 3 日簽署國務院令，在週日公布《私募投資基金監督管理條例》，共七章 62 條，確立了適用範圍、私募基金管理人和托管人的義務要求等內容，定 9 月 1 日上路。

監管部門制定《條例》時，堅持兩大原則。一是統籌發展和安全，要抓住行業關鍵主體和關鍵環節，強化風險源頭管控，並要求私募基金行業發揮支持科技創新、實體經濟的作用。

二是結合規範監管和尊重市場規律。尊重私募基金行業相關主體運行規律，重在劃定監管底線、強化事中事後監管，對私募基金管理人及其重大事項變更實行登記管理，並對不同類型私募基金實施差異化監管。

監管部門在制定規則過程中，充分考慮到私募基金行業的差異化特徵，比如一級市場私募包括側重創投、併購、大宗等不同領域，二級市場私募則包含陽光私募、避險基金等類型，以及此前推出的不動產私募基金。

私募基金根據投資標的不同，主要分為私募證券投資基金和私募股權投資基金（含創業投資基金，簡稱私募股權創投基金）。中國政府在 2012 年修訂《證券投資基金法》，把私募證券基金納入監管，但政府未將私募股權創投基金納入適用範圍。中央編辦在 2013 年發文，確定私募股權創投基金由證監會監管。證監會並於 2013 年提請國務院啟動《條例》制定，以進一步明確監管要求，解決私募股權創投基金上位法缺失問題。

考慮到行政法規立法時間較長，證監會於 2014 年 8 月以部門規章形式提出《私募投資基金監督管理暫行辦法》，並同步推動《條例》制定工作。證監會並於 2017 年 8 月 30 日公開徵求公眾意見。2023 年 6 月 16 日，國務院常務會審議通過《條例》。

不過，《條例》作為原則性法規，目前對存量機構和商品沒有太大衝擊。「《條例》強調了對管理人的正面要求和負面限制，但基本還是原則性的，具體和量化的要求，是在後續的規則細化過程中需要解決的。」監管部門說。證監會下一步將根據《條例》修訂《暫行辦法》。