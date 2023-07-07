外資資金湧入航空雙雄 反手調節面板雙虎5萬張

台股今 (7) 日終場下跌 0.58% 收在 16664.21 點，周 K 連三黑，外資賣超 210.5 億元，買超航空雙雄長榮航、華航共逾 1.6 萬張，同步調節面板雙虎友達、群創逾 5 萬張。

三大法人今合計賣超 255.5 億元，外資賣超 210.5 億元，為連 13 賣；投信賣超 4.34 億元；自營商賣超 40.66 億元；期貨方面，外資回補多單 1488 口，淨空單減少至 244 口，投信減碼多單 8 口，淨多單 2831 口，自營商回補多單 1601 口，淨空單至 7210 口。

觀察外資動向，今買超長榮航 1.3 萬張、華航 3040 張，日月光投控 6758 張，康和證、直智原、大同皆超過 5000 張，偉詮電、華星光、廣達、鴻海皆超過 3000 張，ETF 則買超國泰智能電動車 9663 張、富邦越南 6023 張。

賣超方面，外資賣超面板雙虎 5.1 萬張，群創 3.06 萬張、友達 2.16 萬張，開發金 1.49 萬張，緯創 1.47 萬張，超過萬張的還包含新光金、台新金、中信金，賣超華邦電 9834 張，中鋼 9719 張。

投信買超標的排行依序為遠東銀、光寶科、英業達、台泥、緯創，賣超標的為長榮航、建準、金居、威剛、欣興；自營商買超標的京元電、長榮航、緯創、華航、建鼎，賣超標的為台塑、群創、聯強、新光金、長榮。