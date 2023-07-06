盤後速報 - 通嘉(3588)下週(7月13日)除權息1.21元，預估參考價49.4元

通嘉(3588-TW)下週(7月13日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.91元，股票股利0.3元，合計股利1.21元。

以今日(7月6日)收盤價51.80元計算，預估參考價為49.4元，權息值合計為2.4元，股息殖利率1.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

通嘉(3588-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為CC01080 電子零組件製造業。I501010 產品設計業。近5日股價上漲2.56%，台灣加權指數上漲0.71%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/13 51.80 0.90722 1.75% 0.302406
2022/07/29 78.8 3.3017 4.19% 0.7004
2021/09/02 146.5 0.5995 0.41% 0.9992
2020/08/24 34.85 1.0002 2.87% 0.0
2019/08/26 23.7 0.750192 3.17% 0.0

最新相關新聞

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞