臺灣企銀前進元宇宙 數位帳戶首創抽限量NFT賦能森林保育

碳權議題不斷發酵，推動 ESG 已然成為全球浪潮，臺灣企銀 (2834-TW) 瞄準趨勢，首創將 Hokii 數位存款帳戶以 NFT 與 ESG 結合，舉辦「臺灣企銀植樹新生機，快解任務抽限量 NFT」活動，參與活動的民眾有機會抽中限量吉祥物 Hokii 福企鵝意象 NFT 能認養森林樹苗，與臺灣企銀一同守護臺灣生態之美。

臺灣企銀將 NFT 與 ESG 虛實整合，活動獎項包含限量 500 名的 Hokii 福企鵝意象 NFT，透過虛擬可愛的 Hokii 種樹意象，連結現實世界，認養屏東縣山區森林原生種樹苗一株及成樹一棵，實際與當地魯凱族部落一同復育山林原始生態，幫助曾受莫拉克風災破壞的屏東縣山區，保護原民文化及山林資源，以 NFT 永續賦能森林保育！

臺灣企銀表示，今 (2023) 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止，只要新申辦臺灣企銀 Hokii 臺幣數位存款帳戶，就可得 1 次抽獎機會，擁有 Hokii 臺幣數位存款帳戶的客戶，登入臺灣企銀行動銀行 APP 後，完成三項活動指定任務，包括使用綁定臺幣數存帳戶的台灣 Pay 消費 1 筆、跨行轉帳 1 筆或結購外匯 1 筆，每項可再獲得 1 次抽獎機會，等於最高每人有 4 次抽獎機會。

臺灣企銀指出，活動獎項除了限量的永續賦能型 NFT，還準備 1000 組的 100 點 LINE POINTS 獎項，邀請民眾踴躍參與活動，加入臺灣生態保育的行列，詳細活動內容請至臺灣企銀官網查詢: https://www.tbb.com.tw。



