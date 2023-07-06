〈貴金屬盤後〉Fed會議紀錄強化升息預期 黃金收黑

隨著美元和美債殖利率上揚，黃金期貨周三 (5 日) 收黑，並在聯準會 (Fed)6 月會議紀錄公布後續跌，投資人靜待本周五將公布的非農就業報告，尋找和政策前景有關的蛛絲馬跡。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 2.40 美元或 0.1%，報每盎司 1927.10 美元。黃金期貨周二因美國 7 月 4 日獨立紀念日而休市。

電子盤交易時段，黃金期貨續跌至每盎司 1926 美元。

Fed 6 月會議紀錄顯示，決策官員一致同意維持利率不變，但大多數人預期最終需要進一步緊縮貨幣政策。

過去幾天以來，從美國到中國都發布低迷的經濟數據，曾經帶動黃金需求，然而，Fed 和世界多國央行仍計劃繼續升息。

中國 6 月財新服務業採購經理人指數 (PMI) 放緩速度超過市場預期，美國製造業景氣連續八個月萎縮，並觸及 46，為 2020 年 5 月迄今最低，不過 5 月工廠訂單增加 0.3%，是六個月來第五度成長。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說：「中國是最新一個公布低迷經濟數據的國家，投資人擔心，央行積極壓制通膨的立場，將讓經濟步入衰退。」

由於升息展望刺激美元攀高，金價過去兩個月來持續走低。ICE 美元指數 (DXY) 周三上揚至 103.36。

10 年期美債殖利率周三也攀高，觸及將近四個月以來的高點。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員目前押注 7 月升息的機率為 89%。

黃金對升息極為敏感，因這代表持有黃金的機會成本增加。

在備受關注的非農就業報告公布前，美國周四將先揭曉 JOLTs 職缺調查、ADP 就業報告和上周初領失業救濟金人數。

交易員也正密切關注中國對半導體金屬的出口管制發展，該事件發生在美國財長葉倫出訪北京前夕，象徵美中科技戰加劇。

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