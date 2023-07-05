電視面板7月價格估續揚 筆電面板主流尺寸可望調漲

研調機構集邦 (TrendForce) 預估，7 月電視面板價格延續漲價態勢，顯示器面板價格也延續前幾個月的微幅上漲。至於筆電面板，面板廠開始釋放調漲價格想法，主流尺寸 14"與 15.6" TN 機種價格可望微幅上調 0.1 元。

集邦研究副總范博毓說明，進入第三季後，電視面板採購動能持續增強，除了中國品牌客戶外，其他主要品牌客戶也開始增加採購，針對下半年的促銷旺季開始預做準備，整體採購動能預計季增 7-8%。

需求增長下，面板廠也會適度調高稼動率，但供需會維持在平衡狀態，有利於電視面板價格延續漲價態勢。集邦預期，7 月電視面板價格 32"漲 2 塊，43" 漲 3 塊，50"與 55" 分別漲 6 塊，65"漲 7 塊，75" 漲 8 塊。

顯示面板則接續前幾個月的價格的微幅上漲，面板廠在 7 月份依然釋放持續調漲價格的想法，不過目前商務機種市場需求依然疲弱，只有消費機種市場需求較活絡，因此預期價格上漲的幅度仍小，不同面板廠在不同客戶與不同尺寸之間調漲價格的策略也不一。

集邦目前預期 7 月份 MNT 面板價格，Open Cell 產品調漲約 0.2~0.5 塊不等。模組產品上，21.5"調漲 0.2 塊，23.8" 調漲 0.1 塊，27" 仍維持持平。

筆電面板價格在經過長時間的持平穩定態勢，進入第三季後，面板廠也開始釋放調漲面板價格的想法。品牌客戶雖然在庫存逐漸去化下，需求有漸趨好轉的趨勢，但對於下半年的需求仍保持較謹慎的態度，因此預期與面板廠在價格調整上將持續角力。

現階段可以觀察到低階 TN 機種的需求較高階 IPS 機種需求好，因此品牌客戶對接受 TN 面板價格微幅上漲的態度較鬆動。目前預期 7 月份 NB 面板價格，主流尺寸 14"與 15.6" TN 機種價格可望微幅上調 0.1 塊，至於 IPS 機種則仍維持持平水準。