鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至9.79元，預估目標價為180元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對欣興(3037-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.9元下修至9.79元，其中最高估值14.61元，最低估值7.23元，預估目標價為180元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 14.61 22.89 26.59
最低值 7.23 8.64 11.05
平均值 10.04 15.36 19
中位數 9.79 14.66 18.82

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 125,265,000 157,538,040 181,076,280
最低值 107,972,000 125,219,760 142,360,000
平均值 115,916,390 141,525,960 161,830,920
中位數 115,077,040 138,334,000 160,442,500

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 20.08 8.98 3.74 2.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		 140,489,172 104,562,747 87,892,821 82,535,553

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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