鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至9.79元，預估目標價為180元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對欣興(3037-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.9元下修至9.79元，其中最高估值14.61元，最低估值7.23元，預估目標價為180元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14.61
|22.89
|26.59
|最低值
|7.23
|8.64
|11.05
|平均值
|10.04
|15.36
|19
|中位數
|9.79
|14.66
|18.82
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|125,265,000
|157,538,040
|181,076,280
|最低值
|107,972,000
|125,219,760
|142,360,000
|平均值
|115,916,390
|141,525,960
|161,830,920
|中位數
|115,077,040
|138,334,000
|160,442,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|20.08
|8.98
|3.74
|2.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|140,489,172
|104,562,747
|87,892,821
|82,535,553
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
最新相關新聞
- 投信近5日賣超個股
- 投信近3日賣超個股
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至9.9元，預估目標價為180元
- 〈台股盤後〉漲多拉回修正壓力增 大盤下跌171點摜破月線
- 〈台股盤中〉量縮跌勢收斂 萬七大關失而復得
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。