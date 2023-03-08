〈佳世達法說〉增加明基醫院持股展開二期規劃 擴大集團醫療事業出海口

佳世達 (2352-TW) 積極衝刺高附加價值事業，董事長陳其宏表示，為持續拓展集團醫療事業通路，除了增加明基醫院持股，也展開二期規劃與建設，擴大集團在醫療器材、智慧醫院的出海口，也創造穩定營收和獲利動能。

佳世達 2008 年在中國設立南京、蘇州明基醫院，目前南京院區開放 1200 床，二期可規劃 1200 至 1500 床，日前已擴增 600 床並預計在明年完工投入服務。而蘇州院區目前開放 1000 床，二期可規劃 1500 床，日前擴建的醫療研發中心預計在第二季完工，可望擴充蘇州院區的臨床研究量能。

陳其宏表示，明基醫院在集團轉型事業發展策略中具有重大的樞紐地位，結合醫療、教學、研發、營運「四位一體」，更能整合醫療器材事業並實現智慧醫院解決方案，在整體醫療事業扮演領航角色。

根據 Eastspring 預測，中國 60 歲以上人口在 2035 年將超過 4 億人、比重達到 28.5%，2015 至 2035 年中國醫療支出年複合成長率 (CAGR) 約為 8.4%，則高於 6% 左右的 GDP 成長率。

且隨著民眾年齡增長、越來越重視醫療品質，將帶動高品質的醫療服務需求成長 Eastspring 預測，2025 年醫療支出規模約人民幣 8.5 兆元。