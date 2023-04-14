鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)EPS預估上修至2.39元，預估目標價為29.75元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華夏(1305-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.24元上修至2.39元，其中最高估值2.94元，最低估值0.96元，預估目標價為29.75元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|2.94
|2.75
|最低值
|0.96
|2.38
|平均值
|2.26
|2.55
|中位數
|2.39
|2.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|17,162,000
|19,565,000
|最低值
|14,203,000
|14,139,000
|平均值
|15,903,500
|17,210,670
|中位數
|15,832,000
|17,928,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|-0.64
|4.25
|2.95
|1.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|17,637,479
|20,221,524
|13,733,148
|15,117,855
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1305/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)EPS預估上修至2.24元，預估目標價為30.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)EPS預估上修至2.31元，預估目標價為30.5元
- 蔡明彰觀點：金融危機拆彈 短線漲原物料 長線飆軍工、儲能
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)EPS預估上修至2.31元，預估目標價為30.5元
- 投信近5日賣超個股
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。