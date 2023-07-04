盤後速報 - 揚博(2493)下週(7月11日)除息4元，預估參考價63.9元

揚博(2493-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(7月4日)收盤價67.90元計算，預估參考價為63.9元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
揚博(2493-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板(PCB)製程、檢測設備及製程用各式化學藥水.。液晶顯示器(LCD)製程、檢測設備.。半導體製程、檢測設備、材料及製程用各式化學品.。近5日股價上漲5.5%，台灣加權指數上漲0.15%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/11
|67.90
|4.0
|5.89%
|0.0
|2022/07/12
|43.5
|2.75
|6.32%
|0.0
|2021/07/08
|39.65
|2.5
|6.31%
|0.0
|2020/07/09
|36.95
|2.5
|6.77%
|0.0
|2019/07/05
|31.05
|2.5
|8.05%
|0.0
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