盤後速報 - 揚博(2493)下週(7月11日)除息4元，預估參考價63.9元

揚博(2493-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(7月4日)收盤價67.90元計算，預估參考價為63.9元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

揚博(2493-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板(PCB)製程、檢測設備及製程用各式化學藥水.。液晶顯示器(LCD)製程、檢測設備.。半導體製程、檢測設備、材料及製程用各式化學品.。近5日股價上漲5.5%，台灣加權指數上漲0.15%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/11 67.90 4.0 5.89% 0.0
2022/07/12 43.5 2.75 6.32% 0.0
2021/07/08 39.65 2.5 6.31% 0.0
2020/07/09 36.95 2.5 6.77% 0.0
2019/07/05 31.05 2.5 8.05% 0.0

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