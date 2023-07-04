盤後速報 - 精元(2387)下週(7月11日)除息3.5元，預估參考價41.25元

精元(2387-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(7月4日)收盤價44.75元計算，預估參考價為41.25元，息值合計為3.5元，股息殖利率7.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
精元(2387-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其附屬設備軟硬體之設計製造加工買賣。各項鍵盤塑膠射出字鍵及模具設計製造內外銷。系統、應用軟體及電腦通訊控制器之設計開發製造買賣。近5日股價上漲1.96%，台灣加權指數上漲0.15%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/11
|44.75
|3.5
|7.82%
|0.0
|2022/08/11
|41.1
|3.0
|7.3%
|0.0
|2021/07/23
|57.5
|2.0
|3.48%
|0.0
|2020/09/17
|70.3
|1.0
|1.42%
|0.0
|2019/07/22
|32.8
|1.005362
|3.07%
|0.0
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