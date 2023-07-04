〈張忠謀開講〉談全球化新定義 不傷害國安、科技經濟領先條件成前提

台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (4) 日表示，全球化如今已被重新定義為，在不傷害本國國家安全、科技經濟領先條件下，允許本國企業在國外牟利，也允許國外產品及服務進入本國，只是，「這樣還能算是全球化嗎？」

工商協進會今日舉行會員大會，邀請張忠謀以「重新定義『全球化』」為題進行專題演講，張忠謀表示，全球化對人類有好處、也有不好的地方，全球化這件事大家已講了幾十年，但最近有較大的變化。

張忠謀首先引用美國聯準會 (Fed) 前主席 Alan Greenspan 回憶錄中所定義的全球化，當他 2006 年卸任時，全球化的定義還很簡單，「不顧國界，追求商業利潤，以及承擔商業風險」。

不過，張忠謀認為，如 Alan Greenspan 書中所言，每個人都有家和祖國，不能期待商人或企業家，在別的國家、別的地方發展與在家鄉發展時一樣。

張忠謀並認為，直到 2010 年代，能做到的還只是「有史以來最高度的全球化」，全球化理論上的定義其實做不到，也從未完全做到。

張忠謀指出，截至 2020 年，全球化寫下的好成績包括數十億人民脫離貧窮，且幾乎所有國家生活水準都有大幅進步，包括美國、歐洲、日本等；不好的成績則是收入及財富集中加劇，且人與人、國與國之間不平等感覺加劇，開始出現修昔底德陷阱。

張忠謀分享，過去他在德州儀器 (TI) 時，當時 IBM、GE 等大公司執行長包括薪資與福利等收入，大約是基層的 40 倍，但隨著科技進步、全球腳步加快，公司規模也壯大，現在大公司專業經理人，薪資與福利等收入是基層的 400 倍，收入差距更懸殊。

張忠謀也舉例過去幾年全球化減低的案例，包括中國大幅補助本國科技產業，中國表示 2025 年要晶片自給自足，美國增加中國貨品進口關稅，及美國禁止若干高科技機械、晶片、設計工具出口中國，美國也補貼半導體公司在美設廠，中、美對智慧財產持不同看法等。

張忠謀表示，全球化的基礎是各持經濟比較優勢的分工合作，但現在國家安全、科技領先，及經濟領先的重要性，已在全球化之上，美中關係已定調為競合關係，而至少目前競爭是大於合作。

張忠謀也提出他對全球化的新定義，「不傷害本國國家安全、不傷害本國 (現在或未來) 科技經濟領先的條件下，允許本國企業在國外牟利，也允許國外產品及服務，進入本國」。張忠謀演講最後，也反問在場聆聽的工商界大老，「這樣還能算是全球化嗎？」