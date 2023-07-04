〈貴金屬盤後〉美製造業活動降至疫情大流行以來最低 金價回彈

黃金期貨價格周一 (3 日) 小幅上漲，此前受到密切關注的製造業活動指標發布後，黃金價格收復早盤跌幅。製造業活動指標已下降至新冠疫情大流行以來的最低水準。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 1.40 美元或 0.7%，報每盎司 1930.80 美元。

OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，由於通膨頑固，經濟數據富有彈性，因此利率依舊預期上升，黃金在此背景下苦苦掙扎，雖然在金價短暫跌破 1900 美元後，過去幾日金價略有反彈，但趨勢仍然非常不利

美國 6 月份 ISM 製造業 PMI 自前月的 46.9 降至 46，已達 2020 年 5 月美國因應疫情大流行實施封鎖以來的最低水準，凸顯美國經濟工業方面的普遍疲軟，金價因此得到了喘息。

但分析師預計，該報告可能只會讓金價短暫喘息，因為聯準會 (Fed) 今年稍晚預計仍會升息 2 次，有助於推高美國公債殖利率和美元，令金價持續疲軟。

根據道瓊市場數據，黃金有記錄以來的最高收盤價在 2020 年 8 月 6 日創下的每盎司 2069.40 美元，分析師曾寄望去年秋季起的牛市可望突破此一高點紀錄，但金價在今年 5 月 4 日觸頂後 (每盎司 2055.70 美元) 下行，是否會恢復漲勢仍有待觀察。

周一 ICE 美元指數上升 0.2% 至 103.09。10 年期公債殖利率上升 5.3 個基點，至 3.863%。

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