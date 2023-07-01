〈貴金屬盤後〉金價6月創四個月最大跌幅 季線重挫2.9%

黃金期貨周五 (30 日) 收高，擺脫連三黑陰霾，但周線、月線和季線全面收黑，反映聯準會 (Fed) 未來兩次會議可能連續升息帶來的壓力。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 11.50 美元或 0.6%，報每盎司 1929.40 美元，本周共下跌 20 美分。

黃金期貨 6 月共下跌 2.7%，是 2 月以來最大單月跌幅。

黃金期貨第 2 季共下挫 2.9%，為去年第 3 季以來首見季線收黑。

美國周五公布 Fed 偏好的通膨指標，5 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 4.7%，較 4 月的 4.6% 趨緩，且低於市場預估的 4.7%。消費支出乏力，僅增 0.1%。

PCE 通膨公布後，黃金上揚，交易員預測 Fed 7 月升息的機率稍稍下滑，從數據公布前的 90% 下降至 84%。

ICE 美元指數 (DXY) 和 10 年期美債殖利率，第 2 季雙雙上揚，削弱了黃金對投資人的魅力。美元上升，讓持有其他貨幣的海外投資人買入成本提高，而殖利率上揚，則代表持有黃金的機會成本增加。

Saxo 銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 說：「短期內，美國更多升息、加上美國實質殖利率接近周期高點，這兩件事都構成黃金的挑戰。」

Exinity 集團首席市場分析師 Han Tan 表示，只要 Fed 把利率維持在 5% 以上並延後降息時間點，就可能讓金價多頭期待的大幅回升更慢發生，除非這中間發生任何地緣政治緊張，或中期的經濟衰退疑慮加深。

儘管黃金月線、季線都下挫近 3%，今年來依然保持上漲。黃金在 5 月初曾漲到歷史次高收盤價、每盎司 2055.70 美元，但最近跌向每盎司 1900 美元。

XM 資深投資分析師 Marios Hadjikyriacos 說，第 2 季對黃金而言是痛苦的一季，股市大幅上漲、經濟衰退擔憂冷卻，都重創投資人對避險資產的需求，實質殖利率大漲更對黃金有害無益。

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