鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至10.95元，預估目標價為235元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對致茂(2360-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.95元上修至10.95元，其中最高估值12.93元，最低估值10.21元，預估目標價為235元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|12.93
|14.66
|15.92
|最低值
|10.21
|11.1
|11.67
|平均值
|11.18
|12.55
|13.24
|中位數
|10.95
|12.16
|12.68
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|23,695,710
|26,054,910
|28,300,730
|最低值
|20,757,000
|22,741,000
|23,322,390
|平均值
|22,604,390
|24,687,760
|26,024,990
|中位數
|22,612,420
|24,960,450
|26,361,030
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.14
|9.96
|5.56
|4.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|22,067,242
|17,584,023
|15,532,543
|13,909,634
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。