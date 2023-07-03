盤後速報 - 慶豐富(9935)下週(7月10日)除息0.65元，預估參考價18.9元

慶豐富(9935-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.65元。
以今日(7月3日)收盤價19.55元計算，預估參考價為18.9元，息值合計為0.65元，股息殖利率3.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
慶豐富(9935-TW)所屬產業為其他業，主要業務為各種百葉窗.百摺簾等窗簾製品及有關附屬零件製造加工內外銷。塑膠玩具.塑膠建材之製造.加工及內外銷。各項木製品(傢俱.玩具.藝品)之製造.加工及買賣。近5日股價上漲1.54%，台灣加權指數下跌1.67%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/10
|19.55
|0.65
|3.32%
|0.0
|2022/08/02
|18.3
|0.51
|2.79%
|0.0
|2021/10/06
|20.2
|0.88
|4.36%
|0.0
|2020/08/27
|35.95
|0.6
|1.67%
|0.0
|2019/10/29
|45.85
|0.33
|0.72%
|0.0
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