盤後速報 - 慶豐富(9935)下週(7月10日)除息0.65元，預估參考價18.9元

慶豐富(9935-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.65元。

以今日(7月3日)收盤價19.55元計算，預估參考價為18.9元，息值合計為0.65元，股息殖利率3.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

慶豐富(9935-TW)所屬產業為其他業，主要業務為各種百葉窗.百摺簾等窗簾製品及有關附屬零件製造加工內外銷。塑膠玩具.塑膠建材之製造.加工及內外銷。各項木製品(傢俱.玩具.藝品)之製造.加工及買賣。近5日股價上漲1.54%，台灣加權指數下跌1.67%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/10 19.55 0.65 3.32% 0.0
2022/08/02 18.3 0.51 2.79% 0.0
2021/10/06 20.2 0.88 4.36% 0.0
2020/08/27 35.95 0.6 1.67% 0.0
2019/10/29 45.85 0.33 0.72% 0.0

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