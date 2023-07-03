盤後速報 - 帆宣(6196)下週(7月10日)除息5.64元，預估參考價138.86元

帆宣(6196-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.64元。

以今日(7月3日)收盤價144.50元計算，預估參考價為138.86元，息值合計為5.64元，股息殖利率3.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

帆宣(6196-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為提供高科技產業廠務及製程系統規劃整合服務，並搭配半導體及光電。客製化設備研發、組裝、製造等業務，且擁有半導體、光電等高科技。技產業製程所需材料與設備之代理銷售、安裝、售後服務與技術支援。近5日股價下跌3.41%，台灣加權指數下跌1.67%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/10 144.50 5.6383 3.9% 0.0
2022/07/12 107.0 4.4478 4.16% 0.0
2021/09/01 116.0 3.4974 3.02% 0.0
2020/07/16 104.0 2.5962 2.5% 0.0
2019/07/16 53.1 2.996839 5.64% 0.0

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