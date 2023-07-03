盤後速報 - 帆宣(6196)下週(7月10日)除息5.64元，預估參考價138.86元

帆宣(6196-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.64元。
以今日(7月3日)收盤價144.50元計算，預估參考價為138.86元，息值合計為5.64元，股息殖利率3.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
帆宣(6196-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為提供高科技產業廠務及製程系統規劃整合服務，並搭配半導體及光電。客製化設備研發、組裝、製造等業務，且擁有半導體、光電等高科技。技產業製程所需材料與設備之代理銷售、安裝、售後服務與技術支援。近5日股價下跌3.41%，台灣加權指數下跌1.67%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/10
|144.50
|5.6383
|3.9%
|0.0
|2022/07/12
|107.0
|4.4478
|4.16%
|0.0
|2021/09/01
|116.0
|3.4974
|3.02%
|0.0
|2020/07/16
|104.0
|2.5962
|2.5%
|0.0
|2019/07/16
|53.1
|2.996839
|5.64%
|0.0
最新相關新聞