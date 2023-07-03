華碩攜手西門子 強攻工業4.0

華碩 (2357-TW) 今 (3) 日宣布與工業製造解決方案龍頭西門子合作，整合 IT 和營運技術 (OT)，將協助客戶增進營運效率和生產力，提升數位化轉型的競爭優勢。

華碩表示，西門子為控制應用、工業電腦、驅動系統、通信設備和 5G 基礎建設大廠，將於華碩旗下台智雲 (TWS) 、華碩雲端等部門合作，將結合 IT、OT 所長，徹底改變企業運用技術方式，奠定全新標竿。

華碩具備伺服器研發設計、資料中心基礎架構和 AI 軟體開發能力，是少數擁有全方位資源、多元化工業軟硬體合作夥伴生態系統的 HPC 解決方案供應商之一。

另外，華碩表示，旗下智慧物聯網解決方案 AISVision，可縮短系統整合商 (SI) 和設備製造商開發建構時程，為自動光學檢測 (AOI) 創建有效的人工智能模型，相較傳統 AOI 減少 80% 所需工作量。

西門子台灣數位工業總經理駱奎旭表示，公司藉工業優勢與華碩合作，協助客戶佈署、創新、導入應用平台，並將資料轉變為有價值的資訊，這是 OT、IT 的連結，也是實現人工智慧和邊緣運算的起點。

華碩伺服器事業部總經理金慶柏表示，透過公司專業知識與資源，將提供端對端的解決方案，促進業務轉型，此次合作除協助華碩兌現承諾，致力推動產業創新，也為客戶提供全方位且可滿足未來各式需求的因應之道。