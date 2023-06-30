鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至5.29元，預估目標價為425元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.29元上修至5.29元，其中最高估值10.16元，最低估值2.58元，預估目標價為425元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.16
|16.65
|26.03
|最低值
|2.58
|8.9
|12.18
|平均值
|5.47
|12.28
|18.82
|中位數
|5.29
|12.24
|18.28
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|23,346,000
|25,695,000
|34,286,900
|最低值
|15,741,000
|20,150,000
|23,289,000
|平均值
|17,460,120
|22,825,230
|29,304,120
|中位數
|16,714,540
|22,561,420
|29,093,390
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.95
|61.51
|35.72
|25.83
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,511,086
|21,506,066
|13,876,445
|10,777,781
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。