〈台股盤後〉聯發科撐盤 台股終場小跌14點守住5日線收17274點

台股今 (19) 日在聯發科 (2454-TW) 領軍下，加上觀光、面板點火助攻，帶動大盤指數由黑翻紅，但晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 收黑，終場小跌 14.35 點收在 17274.56 點，成交量 3206.39 億元。
明 (20) 日即將進行除息交易的聯發科今天領軍多頭反攻，終場上漲 收在 元。聯發科大漲也帶動 IC 設計族群氣勢如虹，矽力 - KY(6415-TW)、神盾 (6462-TW) 雙雙攻上漲停，M31(6643-TW)、笙泉 (3122-TW)、安國 (8054-TW)、金麗科 (3228-TW)、創意 (3443-TW) 也在買單追捧下帶動股價走揚。
面板族群中群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 同步爆量強長，彩晶 (6116-TW) 今天也在買單追捧下帶動股價翻紅，終場上漲 3.72% 作收；光電族群中，包括銘旺科 (2429-TW)、達運 (6120-TW)、奇偶 (3356-TW)、慧友 (5484-TW) 在買單追捧下，推升股價走揚。
觀光族群今天同樣是買單追逐重點，寒舍 (2739-TW)、夏都 (2722-TW)、雲品 (2748-TW) 同步漲停作收；新天地 (8940-TW) 終場大漲逾 6%，六福 (2705-TW)、雄獅 (2731-TW)、華園 (2702-TW)、鳳凰 (5706-TW) 終場也有 2% 以上漲幅。
系統整合類股中，華經 (2468-TW)、三商電 (2427-TW)、安瑞 - KY(3664-TW)、宏碁資訊 (6811-TW)、智聯 (6751-TW) 先後攻上漲停作收；其他包括東捷資訊 (6697-TW)、凌群 (2453-TW)、叡揚 (6752-TW) 等也有 5% 以上漲幅。
軍工概念股今天也是資金聚焦對象，漢翔 (2634-TW)、寶一 (8222-TW) 均以漲停作收，精鋼 (1584-TW)、雷虎 (8033-TW) 及長榮航太 (2645-TW) 漲勢也頗為凌厲，終場均有 6% 以上漲幅。