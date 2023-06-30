鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至4.44元，預估目標價為49.5元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.44元上修至4.44元，其中最高估值5.48元，最低估值3.59元，預估目標價為49.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 5.48 6.47 8.26
最低值 3.59 4.66 5.53
平均值 4.44 5.49 6.41
中位數 4.44 5.22 5.64

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 478,218,000 466,014,290 488,375,890
最低值 253,360,000 292,569,000 442,380,980
平均值 371,080,590 407,994,380 458,700,090
中位數 376,030,750 419,248,030 445,343,400

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2019年 2018年
EPS 2.58 10.34 4.76 3.95
營業收入
(單位：新台幣千元)		 341,433,658 625,962,605 555,887,198 473,926,046

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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