美中「芬太尼」爭議！中國駐美國大使館反擊 發布《中美禁毒事實清單》

中國駐美國大使館在周五（30 日）發布《中美禁毒事實清單》，強調中方從未收到墨西哥關於「中國易製毒化學品出口至墨西哥用於製毒」的相關數據，美方也從未提供過中國化學品流入墨西哥製成芬太尼的事實根據。

以下是中國駐美國大使館聲明全文：

1、毒品問題是中華民族的歷史創傷和切膚之痛。中國是世界上最痛恨毒品的國家，對毒品一直持「零容忍」態度，採取最嚴格的管控和最嚴厲的處罰。長期以來，中國國內毒品問題並不嚴重。

2、2019 年 5 月 1 日，中國政府在國內尚未出現規模性濫用、現實危害並不突出的情況下，在全球範圍內第一個正式整類列管芬太尼類物質。

3、整類列管後，根據美國禁毒執法部門通報，2019 年 9 月至今，美方未再查獲來自中國的芬太尼類物質。

4、美國人口僅佔全球人口的 5%，卻消費了世界 80% 的阿片類物質，而迄今美國沒有永久整類列管芬太尼類物質。

5、中國認真履行聯合國《1988 年公約》義務，對所有列管化學品實行進出口許可和國際核查制度，有效防止列管化學品通過國際貿易途徑流入製毒渠道。截至目前，中國已列管 38 種易製毒化學品（含一類麻黃素類物質），其中包括 2 種芬太尼前體化學品，另外 3 種芬太尼前體化學品正在列管過程中。

6、2023 年 6 月 8 日，美國禁毒執法部門通過「釣魚執法」為手段，在斐濟將兩名中國公民進行誘捕，並公然跨國綁架至美國受審，嚴重違反國際法，嚴重損害中國公民的基本人權和合法權益，嚴重破壞中美禁毒合作基礎。

7、近期，美國頻頻以涉嫌生產銷售涉芬太尼化學前體和相關設備為由，起訴、制裁多家中國企業和數名中國公民，但這些所謂芬太尼化學品前體和相關設備為非列管化學品和設備，它們同石油、鐵、水等普通物質一樣，具有廣泛的合法用途，任何公司均可自行生產、出口和使用，而無需向政府部門報告。

8、根據國際慣例和通行做法，保證國際貿易貨物不用於非法目的是進口企業的基本責任，也是進口國政府的法定義務。不應將本應由進口方承擔的責任強加於出口方。

9、美國持續炒作「中國化學品流入墨西哥製成芬太尼後流入美國」的不實指責。事實卻是，中方從未收到墨西哥關於「中國易製毒化學品出口至墨西哥用於製毒」的相關數據，美方也從未提供過中國化學品流入墨西哥製成芬太尼的事實根據。

10、在國際社會及中國芬太尼類物質管控越來越嚴的情況下，美芬太尼問題持續惡化，致死人數處於高位，說明美方沒有抓住解決藥物濫用的關鍵問題。建議美方採取加強禁毒立法、強化宣傳教育等措施，全力減少毒品需求，這些都是國際社會公認的有效做法。