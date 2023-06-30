〈貴金屬盤後〉經濟數據強化Fed升息傾向 金價連三黑3月以來最低 

黃金期貨周四 (29 日) 連續第三天收低，繼續朝每盎司 1900 美元邁進，美國當天公布的經濟數據良好，提高聯準會 (Fed)7 月升息機率，也呼應 Fed 主席鮑爾近日的鷹派談話。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤下滑 4.30 美元或 0.2%，報每盎司 1917.90 美元，是 3 月 14 日以來最低。

美國周四公布，上周初領失業救濟金人數創 20 個月來最大降幅，顯示勞動力市場強勁，持續幫助經濟成長。第 1 季國內生產毛額 (GDP) 終值報 2%，高於次場預期，消費和出口皆良好。

Wolfpack 資本投資長 Jeff Wright 說，周四的數據提高 Fed 7 月升息機率，並因此打壓金價。

ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.4% 至 103.31，10 年期美債殖利率從前日的 3.711% 上升至 3.852%。

由於無風險的短天期美債殖利率已經突破 5%，Wright 認為，現階段找不到持有黃金的理由。

黃金本身不孳息，當殖利率上升，持有黃金的機會成本隨之增加。此外，黃金以美元計價，若美元升值，不利於海外買家買進黃金。

鮑爾表示，大部分決策官員預期今年底以前至少會再升息兩次，因為美國通膨率遠高於 2% 目標，且就業市場依然緊俏。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說：「黃金因為一連兩個打擊而走低... 鷹派的央行對金價一點幫助也沒有。」

投資人靜待周五公布的 5 月個人消費支出物價 (PCE) 指數，也就是 Fed 偏好的通膨指標。

黃金本月、本季都可能收黑，但包括 City Index and Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 在內的分析師認為，隨著金價跌向 1900 美元，一些逢低買盤可能出現，讓黃金不至於進一步下挫，甚至可能溫和反彈。

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