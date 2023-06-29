鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至34.26元，預估目標價為1115元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2023年EPS預估：中位數由35.12元下修至34.26元，其中最高估值44.16元，最低估值27.04元，預估目標價為1115元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|44.16
|64.3
|83.18
|最低值
|27.04
|43.11
|64.54
|平均值
|34.19
|53.32
|72.16
|中位數
|34.26
|54.02
|70.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|17,490,000
|20,770,000
|25,901,000
|最低值
|13,755,860
|18,214,000
|21,599,000
|平均值
|15,258,830
|19,318,940
|23,201,510
|中位數
|15,188,000
|19,265,060
|23,147,330
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|61.35
|66.29
|44.86
|31.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,055,284
|19,994,646
|15,279,588
|11,810,592
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。