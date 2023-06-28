鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至56.51元，預估目標價為1060元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2023年EPS預估：中位數由56.9元下修至56.51元，其中最高估值64.63元，最低估值43.1元，預估目標價為1060元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 64.63 78.87 83.64
最低值 43.1 53.01 66.8
平均值 55.97 66.25 75.72
中位數 56.51 68.26 76.22

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 29,703,000 33,386,070 35,516,000
最低值 24,816,000 27,156,000 31,705,010
平均值 27,225,930 30,914,060 33,653,880
中位數 26,863,160 30,923,500 33,697,260

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 58.7 33.32 26.41 20.11
營業收入
(單位：新台幣千元)		 27,099,134 21,391,917 17,291,332 15,088,872

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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