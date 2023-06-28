鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至56.51元，預估目標價為1060元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2023年EPS預估：中位數由56.9元下修至56.51元，其中最高估值64.63元，最低估值43.1元，預估目標價為1060元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|64.63
|78.87
|83.64
|最低值
|43.1
|53.01
|66.8
|平均值
|55.97
|66.25
|75.72
|中位數
|56.51
|68.26
|76.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|29,703,000
|33,386,070
|35,516,000
|最低值
|24,816,000
|27,156,000
|31,705,010
|平均值
|27,225,930
|30,914,060
|33,653,880
|中位數
|26,863,160
|30,923,500
|33,697,260
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|58.7
|33.32
|26.41
|20.11
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,099,134
|21,391,917
|17,291,332
|15,088,872
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。