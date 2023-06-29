鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至7.68元，預估目標價為180元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.58元上修至7.68元，其中最高估值8.25元，最低估值5.31元，預估目標價為180元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|8.25
|11.93
|12.72
|最低值
|5.31
|7.19
|12.72
|平均值
|7.44
|10.38
|12.72
|中位數
|7.68
|11.24
|12.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11,194,000
|13,409,000
|16,757,000
|最低值
|10,309,000
|11,127,000
|16,757,000
|平均值
|10,760,130
|12,458,170
|16,757,000
|中位數
|10,748,000
|12,646,500
|16,757,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.32
|5.62
|8.16
|7.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|10,557,701
|9,423,020
|7,544,545
|6,835,443
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios
最新相關新聞
- 【新台股龍捲風】 2隻老虎中的虎門科漲停，大隻佬緯創也大漲，接下來？
- 盤中速報 - 勤誠(8210)急跌-2.22%報154.5元，成交5,514張
- 盤中速報 - 勤誠(8210)急拉2.25%報159.0元，成交3,356張
- 盤中速報 - 勤誠(8210)股價拉至漲停，漲停價152.5元，成交12,489張
- 盤中速報 - 勤誠(8210)股價大漲至149.0元，漲幅達7.19%
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。