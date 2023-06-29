〈陸港盤後〉 鮑爾拉加德放鷹 A股三大指數走低

中國 A 股市場三大指數周四（29 日）收盤，滬指跌 0.22%，原因是美歐英三大央行總裁周三均表示，為了遏制通膨，會繼續緊縮貨幣政策，輝達（Nvidia）(NVDA-US) 則示警，若美國政府加強對中國的人工智慧（AI）晶片出口管制，美國產業將永遠失去在中國發展的機會。

滬指周四收盤跌 0.22% 報 3,182.38 點，深成指跌 0.1% 報 10,915.5 點，創業板指跌 0.09% 報 2,180.06 點；兩市成交額合計人民幣 9,650 億元，「北向資金」淨流出 76.06 億元。

智慧機器、記憶體晶片、消費電子、稀土、CPO 等類股走勢活躍，家電、汽車、建築、醫藥等族群拉升，旅遊、煤炭、燃氣、電力、地產、釀酒、銀行、券商等類股齊跌。

香港恒生指數周四收盤跌 1.24%，恒生科技指數大跌 1.71%。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在出席歐洲央行（ECB）論壇時表示：「雖然政策是限制性的，但限制性可能還不夠，限制的時間也不夠長。」

鮑爾指出，大多數 Fed 官員預期今年至少升息兩次，他也暗示，不排除接下來連兩次會議升息，代表 7 月和 9 月可能連續升息。

ECB 總裁拉加德說，7 月升息乎已成定局，但央行官員在 9 月會議過後會採取何種行動，目前還不太明確。

英國央行本月稍早升息 2 碼 ，讓市場大吃一驚，總裁貝利周三更矢言要竭盡所能，讓通膨回到 2% 的目標。

此外，在市場傳出美國政府可能擴大對中 AI 晶片出口管制的消息之際，輝達財務長 Colette Kress 周三表示，此舉可能影響輝達 A800 和 H800 晶片在中國市場的銷售，但拜全世界對輝達產品需求強勁之賜，就算美國的新管制措施生效，也不會對財務帶來重大影響。

她並說：「但長期來說，若美國擴大管制，限制輝達資料中心繪圖晶片（GPU）賣到中國，將導致美國產業永遠失去在全球最大市場之一競爭和居於領導地位的機會，對我們未來的商業和財務影響是存在的。」