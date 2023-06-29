盧卡申科爆調停內幕 普里格津要求交出俄國防長、總參謀長

白俄羅斯總統盧卡申科透露，瓦格納傭兵集團首腦普里格津要求交出俄羅斯國防部長與總參謀長，並與俄國總統普丁會面。盧卡申科上周六（24 日）與普里格津共舉行六、七輪談判，而普里格津的立場在談判後期才開始動搖。

「我的立場是：如果俄羅斯崩潰，我們都將被掩埋在廢墟之下，所有人都會滅亡。」盧卡申科周二在明斯克獨立宮高級軍官授銜儀式結束後，透露他全力幫助普丁阻止瓦格納叛亂的原因，以及他與普里格津談判的一些細節。

據《環球時報》報導，盧卡申科說，上周五瓦格納事件相關報導出現時，他沒特別注意，但自當地時間上周六早上 8 時起，他開始收到令人擔憂的消息，並被告知普丁希望與他通話。

他說：「普丁 10 時發表演說後，10 時 10 分就打電話給我，詳細告訴我俄羅斯正在發生的事情。我意識到普丁已經對鎮壓叛亂行動做出強硬決定，我建議他不要著急，我會試著聯繫普里格津。

不過，普丁說：「沒用，他甚至不接電話，也不想和任何人說話」。盧卡申科則說：「等等吧。我們可以殺死他，但不要這樣做，最危險的不是目前的情況，而是它的後果。我們大概聊了半個小時。」

盧卡申科聯繫上普里格津後，他說：「最初我們用髒話交談了 30 分鐘。我們使用的髒話是正常詞匯的 10 倍。當然，他道歉了，並且是用髒話向我道歉的。他對我說，他們要求交出俄國防長紹伊古和總參謀長格拉西莫夫，並與普丁會面。我說，沒人會把紹伊古或格拉西莫夫交給你，尤其是在當前這種情況下，你和我一樣了解普丁。他也不會與你會面。」

據盧卡申科透露，他在上周六與普里格津共進行六、七輪談判。雙方剛開始談得很艱難，但後期普里格津的立場開始鬆動，他多次警告普里格津不要引發流血事件，一旦殺戮開始，特別是殺害平民，就沒什麼好談的了。

盧卡申科說：「傍晚 5 時，他打電話給我說，我接受你所有的條件。但我該怎麼辦？停止行動，他們會殺死我們的。我說，不會這樣。我向你保證。這是我的責任。當務之急是冷靜下來，不要讓局勢升級。我讓你和瓦格納到白俄羅斯，並保證你的安全...... 晚上，我與普丁再次通話，要求他兌現所有承諾。他答應了，並履行了承諾。這樣就避免了這場混亂。」

《華爾街日報》則報導，普里格津原本計劃在紹伊古和格拉西莫夫視察俄烏邊境時抓捕這兩人，但西方國家官員說，俄羅斯聯邦安全局（FSB）在東窗事發两天前得知這個消息，迫使普里格津提前動手。而普里格津倉促起兵，可能是這個行動最終失敗的原因之一。

知情人士透露，西方情報機構透過截獲的電子通訊和衛星圖像，也提前得知普里格津的計畫。西方國家官員認為，普里格津原本成功的機會很大，但在計畫走漏風聲後，他被迫臨時擬定替代方案，攻佔俄國南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）。