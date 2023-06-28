鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至46.94元，預估目標價為1787元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2023年EPS預估：中位數由46.54元上修至46.94元，其中最高估值51.51元，最低估值41.36元，預估目標價為1787元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|51.51
|64.39
|75.36
|最低值
|41.36
|58.14
|65.67
|平均值
|46.75
|60.3
|71.71
|中位數
|46.94
|59.62
|72.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|27,206,650
|33,729,400
|42,669,640
|最低值
|24,016,430
|28,388,000
|32,204,230
|平均值
|25,738,720
|31,166,630
|37,488,710
|中位數
|25,783,000
|31,554,000
|37,998,370
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|25.69
|21.34
|13.61
|7.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,725,204
|10,428,276
|7,078,919
|4,331,956
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。