鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至46.94元，預估目標價為1787元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2023年EPS預估：中位數由46.54元上修至46.94元，其中最高估值51.51元，最低估值41.36元，預估目標價為1787元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 51.51 64.39 75.36
最低值 41.36 58.14 65.67
平均值 46.75 60.3 71.71
中位數 46.94 59.62 72.6

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 27,206,650 33,729,400 42,669,640
最低值 24,016,430 28,388,000 32,204,230
平均值 25,738,720 31,166,630 37,488,710
中位數 25,783,000 31,554,000 37,998,370

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 25.69 21.34 13.61 7.2
營業收入
(單位：新台幣千元)		 13,725,204 10,428,276 7,078,919 4,331,956

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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