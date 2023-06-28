鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估上修至3.74元，預估目標價為76元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對統一(1216-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.74元上修至3.74元，其中最高估值4.1元，最低估值3.48元，預估目標價為76元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 4.1 5.09 4.34
最低值 3.48 3.88 4.12
平均值 3.74 4.19 4.23
中位數 3.74 3.97 4.23

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 611,210,000 585,187,750 617,020,940
最低值 532,137,840 558,030,990 580,373,000
平均值 558,022,160 569,210,110 603,878,180
中位數 552,852,730 560,987,000 614,240,600

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 3.02 3.5 3.79 3.35
營業收入
(單位：新台幣千元)		 524,831,664 473,501,669 447,319,979 447,977,703

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1216/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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