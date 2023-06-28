鉅亨投資雷達》傳統能源基金還能買嗎？

去年受俄烏戰爭影響，全球原油價格一度急升至每桶 120 美元，但歐洲能源危機解除以及中國經濟復甦緩慢等原因，令原油價格回落不少。然而，六月初沙烏地阿拉伯宣布將在七月起每日減產一百萬桶石油後，國際原油價格應聲大漲，這是否意味著現在是投資能源市場的好時機呢？未來原油價格又是否有足夠的支撐力道？

1. 美國油井數觸頂，原油重回 OPEC + 壟斷市場

自 2015 年美國原油鑽井數量達到高峰後，儘管原油產量仍然呈上升趨勢，油井數卻逐漸減少。這個現象顯示美國油井數量已達頂峰，未來很難再實現大幅度的產量增長。因此，美國在國際原油上的訂價權降低，市場可能重回以 OPEC + 為主要出口國主導的壟斷局面，這也是為什麼沙烏地阿拉伯這次宣布減產政策能夠輕易撼動整個原油市場。《參考傳統能源，被低估的王者》

資料來源：Bloomberg、美國能源部，「鉅亨買基金」整理，美國原油鑽井數採貝克休斯美國鑽井平台數，資料期間：2000/1/1-2023/6/16，資料日期：2023/6/27。

2. 中國經濟復甦帶動能源需求增加

中國在國際原油的需求端扮演很重要的角色，去年俄烏戰爭所引發的能源危機沒有進一步惡化的原因，除了歐洲 2022 年遇暖冬導致對能源的需求較低之外，中國的經濟因疫情而復甦緩慢也是一個重要因素。然而現在中國已全面解封，為了提振經濟數據，央行持續實施寬鬆的貨幣政策。從下圖可以看到，中國的 M2 貨幣供給率自 2021 年 9 月的 8.3% 一路上升至目前的 12.4%，寬鬆的貨幣環境將為中國經濟成長提供支撐，因此，預計中國未來對能源的需求仍有很大的上修空間。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採中國 M2 年增率和李克強指數，資料日期：2023/6/27。

3. 美國政府回補戰略儲油為油價提供支撐

美國作為全球最大石油消費國，長期以來一直備有約 7 億桶的戰略儲油，以應對可能發生的緊急狀況。然而，在 2022 年俄烏戰爭引發油價飆漲的情況下，拜登政府在去年四月宣布釋出大量儲油，來緩和油價上升的壓力，目前戰略儲油已減少至 3 億桶左右，代表未來美國勢必需要趁油價低點時回補戰略儲油，這將成為原油價格的強力支撐。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間：2010/1/1-2023/6/9，資料日期：2023/6/27。

鉅亨投資策略

油價支撐力道足，可以趁低點時分批布局能源基金

長期而言，原油價格支撐力道足，然而近期資金傾向於科技類股，因此油價上漲不代表能源類股會有同樣好表現，建議油價跌至低點時可分批布局能源基金，但配置比重不宜超過投資組合的 10%。

鉅亨精選基金

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