需求疲軟 中國5月全國工業利潤降12.6%

最新數據顯示，中國 5 月全國規模以上工業企業利潤總額年降 12.6%，凸顯需求疲軟與製造業通貨緊縮的衝擊。

中國國家統計局周三（28 日）公布的數據顯示，1～5 月全國規模以上工業企業利潤總額為人民幣（下同）2.66889 兆元，較去年同期下降 18.8%，降幅比 1～4 月縮小 1.8 個百分點。

在規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額為 9,625.1 億元，較一年前下滑 17.7%；股份制企業利潤總額為 1.95781 億元，銳減 20.4%；外商及港澳台商投資企業利潤總額為 6,267.5 億元，下降 13.6%；私營企業利潤總額為 6,837.8 億元，驟降 21.3%。

A 股三大指數周三早盤同步走低，上證指數跌 0.38%，深證成指跌 0.73%，創業板指跌 0.42%。

國家統計局工業司統計師孫曉表示，整體而言，工業企業利潤延續回升趨勢，但人們也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，制約企業利潤進一步恢復，工業企業效益恢復基礎仍不牢固。

孫曉說，下階段，要落實推動經濟持續回升向好各項措施，著力擴大有效需求，提高產銷銜接水準，深入實施創新驅動發展戰略，不斷增強發展動能，推動工業經濟持續回升。