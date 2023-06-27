〈能源盤後〉俄國瓦格納短暫叛變 推升原油小幅收高

原油期貨周一 (26 日) 收高，俄羅斯瓦格納集團短暫的叛變引發大眾對俄羅斯普丁總統 (Vladimir Putin) 的權力掌握與該國石油生產前景的質疑，因而為價格提供了適度支撐。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上升 21 美分或 0.3%，收每桶 69.37 美元。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 33 美分或近 0.5%，報每桶 74.18 美元。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 34 美分或近 0.5%，報每桶 74.35 美元，此為交易最活躍的 Brent 期貨。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 2.54 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 2.44 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.3%，收每百萬 Btu 2.79 美元。

市場驅動力

為俄國入侵烏克蘭打前鋒的傭兵部隊「瓦格納集團」（Wagner Group），23 日深夜突然發動兵變，從烏俄邊境班師回朝、朝莫斯科方向進攻。儘管俄國總統普丁公開痛斥這場兵變是「叛國行動」，但俄軍卻完全擋不住叛亂傭兵，瓦格納集團短短一天內深入俄國本土 1000 公里，幾乎讓俄國出現可能的內戰。但瓦格納部隊卻意外止步於莫斯科城南 200 公里處，發起兵變的普里格津（Yevgeny Prigozhin）24 日宣布撤軍，結束這場只有 24 小時的內戰風暴。

CFRA Research 能源股票分析師 Stewart Glickman 表示，市場擔心俄國可能爆發內戰並損害其石油出口能力，例如油管或港口受損等。

ING 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 周一報告指出，雖然眼前的供應風險已經消失，但鑑於俄羅斯日益不穩定，市場恐須以更大的石油風險溢價來定價。風險溢價多少，實際上取決於叛亂因應失敗的結果。

Glickman 指出，儘管俄羅斯一直威脅要削減石油產量，但事實上某種程度卻是表裡不一，反而是生產更多石油以抵消歐盟石油限價帶來的油元損失。

沙烏地阿拉伯過去曾展現「一旦自家市占遭他國蠶食時，可向市場注入大量石油」的意願，因此，「若俄羅斯持續試著擴大產量以應對西方國家的限價措施，不難想像沙特阿美公司也會再次如法炮製，即使是短暫實施，也要迫使俄羅斯更遵守協議」Glickman 說。

SIA 財富管理首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，從石油的整體情況來看，需求方面 (尤其是中國的疲軟經濟) 似乎更高度影響石油的整體價格趨勢。因此，本周稍晚中國將公布的製造業和非製造業 PMI 數據可能是市場下一個焦點。