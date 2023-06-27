盤後速報 - 耕興(6146)下週(7月4日)除權息11.5元，預估參考價221.43元

耕興(6146-TW)下週(7月4日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利11元，股票股利0.5元，合計股利11.5元。
以今日(6月27日)收盤價243.50元計算，預估參考價為221.43元，權息值合計為22.07元，股息殖利率4.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
耕興(6146-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為無線網通及行動通訊產品之射頻、天線性能及符合性標準測試及認證。電磁相容(EMC)及產品安全規範(SAFETY)之測試及認證。電子零組件之買賣。近5日股價下跌0.6%，櫃買指數下跌1.22%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/04
|243.50
|11.0
|4.52%
|0.5
|2022/06/28
|184.5
|9.0
|4.88%
|0.0
|2021/08/19
|248.0
|6.3
|2.54%
|0.5
|2020/07/02
|242.0
|6.0
|2.48%
|0.0
|2019/07/04
|186.5
|6.2
|3.32%
|0.0
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