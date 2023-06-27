第二階段MIRA試驗結果正面 生物製藥公司MoonLake盤中暴漲100%

生物製藥公司 MoonLake Immunotherapeutics (MLTX-US) 周一 (26 日) 盤中股價飆升 100% 以上，係因該公司宣布其 Nanobody® sonelokimab 的第二階段全球 MIRA 試驗評估對中度至重度化膿性汗腺炎 (HS) 患者的療效和安全性出現頂級正面結果，激勵該股飆漲。

MoonLake Immunotherapeutics 一家臨床階段的生物技術公司，致力於為炎症疾病尋找治療方法。Sonelokimab 是 MoonLake 正在研究的抗 IL-17 A/F Nanobody 技術，旨在更精準地靶定發炎部位，穿透難以觸及的發炎組織和關節。Sonelokimab 分子量約為 40 kDa，病人可自行透過皮下注射裝置給藥，包括以病患為中心的自動注射器。Sonelokimab 目前正處於臨床開發階段，用於治療多種適應症，包括中度至重度斑塊型乾癬和化膿性汗腺炎。

MoonLake 周一最終上漲 20.07 美元或 77.55%，收每股 45.95 美元。

SVB Securities 指出，120mg SLK 組在治療 12 周後 HS 臨床反應（HiSCR）顯著增高，膿腫和炎性結節總數量 75% 減少（HiSCR75）的受試者高達 29%，超越公司「大於或等於 20%」的預期，也超過投資者預期的「大於或等於 25%」。

此外，HiSCR50 的受試者高達 38%，超越迄今任何其他後期 HS 試驗的反應，表明其獲益範圍令人鼓舞。SVB Securities 司維持對該股的「優於市場表現」評級。

美金融服務公司 Cantor Fitzgerald 提供更多今日電話會議重點，針對 HiSCR75 受試者和其他幾個終點，12 周時 Sonelokimab 藥物展現比

Humira 藥物更好的定向反應。 Cantor Fitzgerald 表示，必須在潛在持續更長的試驗中，才能改善兩種藥品療效的差距，因為 Humira 對 HS 的療效會隨時間演進而消退，而 Interleukin17(IL-17) 藥物具有更好的耐久性。

該公司補充道：「安全性看起來也不錯，念珠菌率與 Bimekizumab 藥一致。」該公司對該股維持「加碼」評級，目標價 29 美元。Wedbush 重申該股「優於市場表現」和 33 美元的目標價。